MSB: "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor."
MSB: "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
MSB: "Irak kuzeyi Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor."