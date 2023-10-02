MSB görüntüleri paylaştı! Gururlandıran anlar

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından karada, denizde ve havada Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için gece gündüz görev yapan kahraman Türk askerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, "Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için gece gündüz fedakârca görev yapan, terör örgütlerinin inlerini başlarına yıkan ve 'cesaretin gücü' deyince akla gelen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir kahramanını yürekten selamlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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