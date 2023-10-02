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Gündem MSB görüntüleri paylaştı! Gururlandıran anlar
Gündem

MSB görüntüleri paylaştı! Gururlandıran anlar

Yeniakit Publisher
2023-10-02 15:26:00 - 2023-10-02 15:50:52

Milli Savunma Bakanlığı, karada, denizde ve havada Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için gece gündüz görev yapan kahraman Türk askerinin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından karada, denizde ve havada Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için gece gündüz görev yapan kahraman Türk askerinin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, "Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için gece gündüz fedakârca görev yapan, terör örgütlerinin inlerini başlarına yıkan ve 'cesaretin gücü' deyince akla gelen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir kahramanını yürekten selamlıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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