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Aktüel MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan teröristler imha edildi
Aktüel

MSB duyurdu: Saldırı girişiminde bulunan teröristler imha edildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 15:34:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist daha ateş destek vasıtalarımız ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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