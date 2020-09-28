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Gündem MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu
Gündem

MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin döşediği mühimmatın patlaması sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:59:00 - 2020-09-28 21:12:23
MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Pençe Hareket bölgesinde bir askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askerimizin, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimamtın patlaması sonucu şehit olduğu ifadelerine yer verildi.

1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Pençe Hareket alanında 28 Eylül 2020 tarihinde teröristler tarafından tuzaklanmış bir mühimmatın patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

5 terörist teslim oldu

Öte yandan akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı teröristin teslim olduğu açıklanmıştı.

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