MSB duyurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 480'e ulaştığı duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 480'e ulaştığı belirtildi. Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.