MSB duyurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 480'e ulaştığı duyuruldu.13 Ekim 2019 Pazar 07:40
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 480'e ulaştığı belirtildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında gece boyunca kara ve hava ateş destek vasıtaları ve İHA’larla desteklenen operasyonlar başarıyla devam etti. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 480 oldu." ifadelerine yer verildi.
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