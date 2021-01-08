MSB duyurdu: Hepsi imha edildi
Huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.