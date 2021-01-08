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Aktüel MSB duyurdu: Hepsi imha edildi
Aktüel

MSB duyurdu: Hepsi imha edildi

Huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 17:58:00 - 2021-01-08 17:59:04
MSB duyurdu: Hepsi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

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