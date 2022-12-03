MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.