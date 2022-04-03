  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB, Deniz Kuvvetleri'nin sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesaisini paylaştı
Gündem

MSB, Deniz Kuvvetleri'nin sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesaisini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın aldığı önlemlerin yer aldığı görüntüleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 15:34:00 -
MSB, Deniz Kuvvetleri'nin sürüklenen mayınlara karşı yoğun mesaisini paylaştı

Batı Karadeniz'de deniz karakol uçağı, helikopter, insansız hava aracı (İHA) ile havadan gerçekleştirilen mayın gözetleme faaliyetlerine denizden ise mayın avlama gemisi ve karakol gemileri destek sağlıyor. Engin ve Aydın sınıflarındaki mayın avlama gemileri sonar sistemleri ve insansız su altı araçları ile mayınla mücadele konusunda önemli görevler üstlenirken, mayınların tespitinde hafif otonom sualtı cihazı da kullanılıyor.

Mayının tespitinin ardından ise imha görevi için sıra SAS timlerine geliyor. Mayının tespit edildiği bölgenin özelliğine göre gemiden veya helikopterden indirilen timler, ilk olarak emniyeti sağlıyor. Bölge emniyetinin alınmasının ardından SAS timleri mayınları imha ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığından sürüklenen mayınlarla ilgili dün yapılan açıklamada, Karadeniz'de mayın gözetleme faaliyetlerinin havadan ve denizden devam ettiği, SAS timlerinin yüksek hazırlık durumuna geçirildiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam edildiği ifade edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay