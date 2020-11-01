MSB: Bir ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda bir ayda 134 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK / KCK terör örgütü üyelerine yönelik operasyonlarda bir ayda 134 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana 20 bin 571 personelin örgüt üyeliğinden işten çıkarıldığı, yaklaşık 3 bin 551 personelin adli / idari sürecinin devam ettiği bildirildi.