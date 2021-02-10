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Ekonomi MSB başvuruları ne zaman sona erecek?
Ekonomi

MSB başvuruları ne zaman sona erecek?

Milli Savunma Bakanlığı 2021 MSÜ başvuruları ile ilgili paylaşım yaptı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) ile ilgili tanıtım videosu yayınlayan Bakanlık, başvuruların sona ereceği tarihi duyurdu. Peki, MSB başvuruları ne zaman sona erecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 23:53:00 -
MSB başvuruları ne zaman sona erecek?

MSB astsubay alımı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden tamamlanacak ve ardından adaylar sınav aşamasına geçecek. Peki, MSB başvuruları ne zaman sona erecek?

MSB başvuruları ne zaman sona erecek?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) ile ilgili sosyal medya hesabından tanıtım videosu yayınladı. Bakanlık, 2021 MSÜ başvuruları ile ilgili adaylara tarih uyarısında bulundu. MSB'den yapılan uyarı şu şekilde:

"Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2021-MSÜ) Başvuruları 27 Ocak 2021 tarihinde başlamış olup, 23 Şubat 2021 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu https://osym.gov.tr resmî internet adresinden yapılacaktır."

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