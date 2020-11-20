MSB askerlik yükümlülerinin sevklerini erteledi
Milli Savunma Bakanlığı, askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23-25 Kasım tarihlerinde sevk edilen yükümlülerin askerliğe sevk edilmesinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini bildirdi.
Askere sevk edilen yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilen yükümlülerin sevkinin 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında yerine getirilmesine ertelendi." denildi.