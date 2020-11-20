  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MSB askerlik yükümlülerinin sevklerini erteledi
Aktüel

MSB askerlik yükümlülerinin sevklerini erteledi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 16:40:27 -
MSB askerlik yükümlülerinin sevklerini erteledi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım'da sevke tabi olan yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık'a ertelendiğini bildirdi.

MSB tarafından, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert tepki
Siyaset

Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'a sert tepki

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili aç..
Bülent Arınç konuştu! Misvak bombayı patlattı
Gündem

Bülent Arınç konuştu! Misvak bombayı patlattı

Katıldığı bir televizyon kanalında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a methiyeler ..
Aracı olanlar dikkat! Yaptırmayana ceza geliyor
Otomotiv

Aracı olanlar dikkat! Yaptırmayana ceza geliyor

Kar ülkemizde etkisini göstermeye başladı. Araç sahipleri için çok önemli uygulama başlıyor. 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği taktırmayan a..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay