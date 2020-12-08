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Gündem MSB askerlik sevk tarihleri ertelendi mi? MSB askerlik sevk tarihleri ne zaman?
Gündem

MSB askerlik sevk tarihleri ertelendi mi? MSB askerlik sevk tarihleri ne zaman?

Önümüzdeki günlerde silahaltına alınacak olan kişiler, askerlik sevk tarihleri ile ilgili son dakika açıklamalarını araştırmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada sevk tarihlerine ilişkin detaylar verildi. Peki, askerlik sevk tarihleri ne zaman? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-08 23:39:00 -
MSB askerlik sevk tarihleri ertelendi mi? MSB askerlik sevk tarihleri ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev alacak kişilerin merakla beklediği açıklama geldi. Önümüzdeki günlerde silahaltına alınacak olan kişiler bir değişiklik olmaması halinde açıklanan tarihlerde görev yerlerine gidecekler. İşte konuyla ilgili detaylar…

MSB askerlik sevk tarihleri ertelendi mi?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendiği duyuruldu.

Söz konusu erteleme sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır.

Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik olmamıştır. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten öğrenebilecek. Sevk edilecek yükümlüler duyuru metnine Milli Savunma Bakanlığı’nın adresinden ulaşabilecektir.

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