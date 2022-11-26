MSB açıkladı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından Suriye ve Irak'ta bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye yönelik devam eden operasyonlar hakkında açıklama yapıldı.

22 PKK'lı terörist etkisizleştirildi

MSB'nin açıklaması şöyle:

Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarımız hem Irak’ın hem de Suriye’nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor.

10’u Irak’ın, 12’si de Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi.