MSB açıkladı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 10'u Irak'ın kuzeyinde, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından Suriye ve Irak'ta bölücü terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye yönelik devam eden operasyonlar hakkında açıklama yapıldı.
22 PKK'lı terörist etkisizleştirildi
MSB'nin açıklaması şöyle:
Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonlarımız hem Irak’ın hem de Suriye’nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor.
10’u Irak’ın, 12’si de Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hâle getirildi.