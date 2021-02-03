MSB açıkladı: Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan Mehmetçiğin hastanede kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
MSB: "Bahar Kalkanı Harekâtı bölgesinde, 31 Ocak 2021 tarihinde teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur."