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Gündem MSB açıkladı! 14 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB açıkladı! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-07 10:00:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde14 teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; 

Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz! Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

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