MSB acı haberi duyurdu! Tedavi gören asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Ekim'de Hakkari'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir askerimizin tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkâri Yüksekova bölgesinde 23 Ekim 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede tedavisine devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Ekim 2019 tarihinde şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.