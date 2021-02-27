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Gündem MSB: 3 terör örgütü PKK mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Gündem

MSB: 3 terör örgütü PKK mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 16:17:00 - 2021-02-27 16:20:17
MSB: 3 terör örgütü PKK mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi." denildi.

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