MSB: 3 terör örgütü PKK mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların terör örgütü PKK mensubu oldukları belirlendi." denildi.
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