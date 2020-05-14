MSB: "1 ayda 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi"
Milli savunma Bakanlığı, Özel Mayın Arama Temizleme Timleri (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayınının imha edildiğini açıkladı.
Milli savunma Bakanlığı, Özel Mayın Arama Temizleme Timleri (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayınının imha edildiğini açıkladı.
Milli savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde son 1 ayda tespit edilen 118 adet M-14 antipersonel mayını imha edildi" denildi.