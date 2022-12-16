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Sağlık MRNA kanser aşısı bulundu: Milyonlarca kişiye umut olacak, çığır açacak! Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı!
Sağlık

MRNA kanser aşısı bulundu: Milyonlarca kişiye umut olacak, çığır açacak! Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı!

Covid-19 ile birlikte hayatımıza hızlıca giren mRNA aşılar ile ilgili yeni müthiş gelişme tıp dünyasında yeni bir umut oldu. Kanser tüm dünyada genelindeki ölüm nedenlerinin ilk başında yer alıyor. Öyle ki Pfizer, 2022 yılı COVID-19 aşısı cirosunu 29 milyar dolardan 32 milyar dolara çıkardığı haberleri basında yer aldı. Sektörü büyümeye devam ediyor. Öngörülerde 2023 sonrası yıllarda trilyonlarca dolar ulaşacağı belirtiliyor. Koronavirüs pandemisi döneminde geliştirilen ve tüm dünyada tedavi sürecinde yayın olarak kullanılan MRNA teknolojisinde müthiş gelişmelerle birlikte çalışmalarda faz-3 aşamasına geçildi. MRNA'lı aşılar bundan böyle kanser tedavisinde kullanılacak. Üstelik aşının Türkiye'de gelişmeler için tarih verildi. Uygulanacağı tarih de belli. İşte kanser tedavisinde yeni bir dönemi başlatacak olan MRNA'lı aşılarla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Yeniakit Publisher
2022-12-16 08:46:00 - 2022-12-16 09:18:23
MRNA kanser aşısı bulundu: Milyonlarca kişiye umut olacak, çığır açacak! Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı!

Kanser tedavisinde aşı dönemi başlıyor. ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan müjde haberi geldi! mRNA teknolojisini kullanarak kanserli hücreleri yok etmeyi başardı. Uzun yıllardır devam eden ve artık kesinleşen bilimsel çalışmaların sonucunda, koronavirüse karşı geliştirilen MRNA'lı aşılar kanser tedavisinde umut oldu. Amerikalı biyoteknoloji şirketi, MRNA geneteik materyalini kullanarak kanser aşısı oluşturduğunu açıkladı. MRNA'lı kanser aşısının kullanıldığı çalışmaya bir tür cilt kanseri olan melanomun 3. ve 4. evresindeki 157 kişi katıldı. Birçok hastada aşı, tümörü sıfırladı.

mRNA aşısı nedir? Ne işe yarar?

mRNA Aşıları:Virüsün genetik kodunu taşıyan RNA’yı içeren aşı. Aşı kişiye enjekte edildikten sonra kişinin hücreleri, bu genetik kodu kullanarak bağışıklık sistemini uyaran maddeleri (antijen) üretir ve bağışıklık sistemini harekete geçirir. RNA aşısı veya mRNA aşısı, sentetik RNA moleküllerini insan hücrelerine transfer eden yeni bir aşı türüdür. Burada genetik malzemenin nakli söz konusudur.

PROF. DR. DEMİRAY: "10 KAT DAHA İYİ"

ATV Haber'de yer alan habere göre; Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Demiray yaptığı açıklamada "Kişiye özel kanser tedavisi yaptığınızda sonuçlar yaklaşık 10 kat daha iyi. Bakın yüzde 10-20 değil, tam 10 kat. MRNA sürekli kanserli hücrenin yapısını bozup protein üretiyor ve bağışıklık sistemi onu yakalıyor. Bapışıklık sistemi direkt gidip tümöre saldırıyor. Herkese aynı kemoterapi dönemi bitti. Tedavi kişiye özeldir. Aşı da kişiye özeldir." diye konuştu.

TÜM KANSER HASTALARINDA UYGULANACAK

MRNA ile kanser tedavisinda faz-3 çalışmalarına başlanırken, birkaç yıl içinde aşı, tüm kanser hastalarında uygulanacağı öğrenildi.

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN UYGULANACAK?

"Faz-3 çalışmaları bittikten sonra önce Amerika'da kurulacaktır. Avrupa'yla eş zamanlı olarak belki Türkiye'de de kurulacaktır. Ülkemiz için 2026-2027'de bu işlere başlayacağımızı düşünüyorum"" diyen Prof. Dr. Demiray, diyabet hastalarını örnek göstererek "Diyabet hastası nasıl günde 3-4 kez kendisine aşı yapıyorsa bunun aynısını kanser hücresinde ve 3 ayda, 6 ayda bir yaptırdığınızı düşünün" diye konuştu.

UĞUR ŞAHİN-ÖZLEM TÜRECİ ÇİFTİ DE KANSER TEDAVİSİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Kovid-19'a karşı geliştirdikleri MRNA aşısı dünyada yaygın olarak kullanılan Uğur Şahin-Özlem Türeci çifti de başta bağırsak kanseri ve melanom olmak üzere, çeşitli kanser türlerini hedefleyen tedaviler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

MRNA hangi aşılarda var?
Konjuge pnömokok aşısı, konjuge meningokok aşısı, Hib aşısı bunun örnekleridir. mRNA Aşıları; Hedeflenen mikroorganizmanın antikor oluşturan antijenik yapısının mRNA'sını içeren aşılardır. BioNTech aşısında mRNA (messenger RNA veya kurye RNA) olarak bilinen teknoloji kullanılıyor. Türkiye'de halen dünya genelinde kullanım onayı alan iki mRNA aşısından sadece Pfizer-BioNTech aşısı yapılıyor. ABD merkezli Moderna şirketinin geliştirdiği diğer mRNA aşısı henüz Türkiye'de kullanılmıyor.

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Yorumlar

Hacı

Diyanet helal demedikçe bu aşıyı yaptırmam
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