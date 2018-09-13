MR'da kanser riski



MR NEDİR?

Manyetik Rezonans teriminin kısaltılmışı olan (MR) bir manyetik alanda radyofrekanslarıı ile görüntü çıkaran bir teknoloji.. Beyin gibi kemiklerin arkasına gizlenmiş ve dışarıdan muayenesi, dinlenmesi, dokunulması mümkün olmayan organlar için görüntüleme çok önemli.. MR, bu işi yapıyor. Beyindeki milimetrik boyuttaki oluşumları bile gösteriyor. Beyin tümörü, beyin kanaması, beyin damar hastalığı, omurilik zedelenmeleri vs. her şey onunla tesbit ediliyor..

Bunlar arasında diz, el, omuz, kalça, batın, akciğer ve omurilik görüntülemesi de sayılabilir.

MR ANJİYOGRAFİ NEDİR?

Son yıllarda MR teknolojisindeki ilerleme baş döndürücü hıza ulaştı. MR incelemesi ile vücuttaki damarlarının görüntülenmesi klasik anjiyografi yöntemine göre çok daha kolay bir yöntem olduğundan tercih edilir hale geldi. Beyne giden damarların görüntülenmesinde hastaya zararı olmayan rahat ve acısız bir teknik bu.. Beyin damarlarındaki balonlaşmalar, damar yumaklar bu yöntemle gösterilebiliniyor.

DİFÜZYON MR NEDİR?

Erken dönemdeki inme (felç) hastalarındaki tıkanıklık yeri ilk andan itibaren bu inceleme ile görülebiliyor. Daha önce bu tip bir lezyon, inme olduktan 48 saat sonra görülmekteydi. Fakat artık MR ilk andan itibaren gösteriyor ve hekimlere teşhiste büyük kolaylık sağlıyor. Hekimlerin belirttiklerine göre birtakım nadir rastlanılan bunama hastalıklarında da bu inceleme oldukça yararlı oluyor.

FONKSİYONEL MR GÖRÜNTÜLEME(fMRG) NEDİR?

Fonksiyonel MR görüntüleme; çalışan beyni izlemede yeni bir pencere açan teknik.. Ve artık günümüzde yaygın kullanım alanı edindi.

fMRI, yüksek çözünürlüklü haritalandırma yapabiliyor. Bu görüntüler ileri araştırmalara kaynak oluyor. Bilinen fonksiyonel beyin bölgelerinin tesbitinde ve benzer konularda da cerrahi öncesi hekimlerin yapacağı planlamaya yardımcı veriler sunması açısından da önemli..

MRfilmlerinde insan vücudundan dik düzlemde kesitler alınır. İnceleme sırasında hastanın yapması gereken tek şey hareketsiz yatmaktır. Bunun dışında yapılması gereken bir şey olmadığı gibi insan vücudu için zararlı olabilecek pek bir etkileşim de söz konusu deği..

ABD’de tanıtılan yeni bilgisayarlı tomografi cihazı ise insan vücudunu şimdiye dek olmadığı kadar detaylı tarıyor ve net görüntü sağlıyor. Cihaz tüm vücudun 3 boyutlu tomografisini 1 dakikadan az bir sürede çekiyor.

Başta kanser olmak üzere birçok hastalığın araştırması esnasında muhtemal radyasyonu yüzde 80 oranında azaltıyor.



Cihaz şimdilik ABD’nin Ohio eyaletinde kullanılıyor. İlk defa 70’li yılların başında icat edilen bilgisayarlı tomografi cihazları 180 derecelik açıyla verdikleri iki boyutlu görüntünün her bir açısını ancak 5 dakikada tarayabiliyordu..

MUMYANIN BİLE MR'INI ÇEKTİLER!

75 yıldır Kaliforniya, Mısır Müzesinde sergilenen çocuk mumyasının da MR’ı çekildi. Maske altında kalan ve görünmeyen 2000 yıllık mumyanın yüksek çözünürlüklü bilgisayar tomografisi ile bir kız çocuğuna ait olduğu anlaşıldı. Bunun için mumyadan tam 60.000 tarama alındı. Üç boyutlu bilgisayar grafiklerinden yararlanılarak mumyanın içi kısımlarının üç boyutlu görüntüsüne ulaşıldı. Bu şaşırtıcı görüntü, bilimsel “Visualization Challenge” ödülüne layık görüldü.