MPT-76 nedir? MPT-76 yerli piyade tüfeği özellikleri

TSK envanterine son yıllarda katılan piyade tüfeği MPT-76 tüfeği G3 ve diğer tüfeklerin yerine geçecek. Tüfek halihazırda birliklerimizin kullanımında bulunmaktadır. Peki, MPT-76 nedir? MPT-76 hakkında bilgilerimiz nelerdir? İşte MPT-76 ile ilgili detaylar...

MPT-76 nedir?

MKEK MPT-76, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayii Başkanlığı'nın oluşturduğu Modern Piyade Tüfeği projesi kapsamında üretilmiş bir piyade tüfeğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan 500.000 HK G3 tüfeğinin yerini alacaktır. MPT kısaltması Milli Piyade Tüfeği sözünün baş harflerinden esinlenerek verilmiştir.

MPT-76 özellikleri nelerdir?

4.1 kilogram ağırlığında gövde yapısına sahip olan tüfek, 600 metreye kadar etkili bir menzile sahip. 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip olan MPT-76, 7,62 çapında mermi kullanıyor. Tüfeğin en dikkat çeken özelliklerinden birisi de atış hızı. Dakikada 650 atım yapabilen tüfek, bu özelliğiyle de ilgileri üzerine topluyor.

Ağırlık: 4,1 kg. (aksesuarsız)

Uzunluk: 920 mm (Dipçik kapalı, 16" namlu)

Dağılım: Azami 4 MOA / 100 metre

Etkili Menzil: 600 metre

Şarjör Kapasitesi: 20 (Kompozit Şarjör)

Namlu Boyu: 406 mm - 16"

Namlu Ömrü: 12.000 Atım (min.)

Kalibre: 7,62 x 51 NATO

Atış Hızı: 650 atım/dakika

Mermi Çıkış Hızı: 800 m/s

Dipçik: Ayarlanabilir, 12 kademeli

Tasarım ve Geliştirme: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Üretici Kuruluş: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

MPT-76 çeşitleri nelerdir?

Aşağıdaki çeşitlerin üretimi planlanmaktadır.

12 inç namlulu MPT-76 Karabina

16 inç namlulu MPT-76 Savaş Tüfeği

20 inç namlulu MPT-76 Keskin Nişancı Tüfeği

MPT-76 testleri

Türkiye’nin milli imkanlarla tasarlanarak üretilen ilk piyade tüfeği -40 °C soğuk ve 60 °C sıcak ortamlarda, çamurlu, tozlu iken arazi çalışma testleri ile beraber toplam 42 ayrı teknik testte üstün başarı sağlayan MPT-76’da emniyet mandalı, kurma mandalı ve şarjör mandalı diğer silahlardan farklı olarak her iki tarafta da yer alıyor. Sessiz kurma özelliği olan silah birliklere dağıtılmaya devam ediyor.