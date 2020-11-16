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Aktüel Mozambik, sınır güvenliği konusunda Malavi ile anlaşmaya vardı
Aktüel

Mozambik, sınır güvenliği konusunda Malavi ile anlaşmaya vardı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:30:41 -
Mozambik, sınır güvenliği konusunda Malavi ile anlaşmaya vardı

İSTANBUL (AA) - Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik, sınır güvenliği konusunda kuzey komşusu Malavi ile anlaşmaya vardı.

Mangochi Bölgesi Başkanı Raphael Lawrence Piringu, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülkeden heyetlerin, sınır güvenliğinin sağlanması konusunda görüştüğü bilgisini paylaştı.

Piringu, görüşmenin ardından insan ve mal kaçakçılığı başta olmak üzere sınır güvenliği konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Anlaşma hakkında bilgi veren Piringu, yasa dışı yollarla sınırı geçtiği için gözaltına alınan kişilerin de anlaşma kapsamında iade edileceğini ifade etti.

Mozambik ve Malavi, sınır güvenliğiyle yasa dışı geçişlerin kontrolü ve ülke güvenliğinin sağlanmasını hedefliyor.

Doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Mozambik'in kuzeyinde son yıllarda silahlı örgütlerin saldırılarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

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