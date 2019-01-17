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Mourinho'dan Galatasaray ve Drogba itirafı!

Jose Mourinho verdiği bir röportajında önemli bir itirafta bulundu. Röportajda, Şampiyonlar Lig'i çeyrek final turu 2. maçında Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmayı hatırlatan Mourinho, "Drogba az kalsın beni öldürüyordu' dedi.

17 Ocak 2019 Perşembe 23:07
Mourinho'dan Galatasaray ve Drogba itirafı!

Jose Mourinho verdiği röportajda, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Şampiyonlar Lig'i çeyrek final turu 2. maçında Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmaya dair önemli bir itirafta bulundu. Portekizli teknik adam, "Real Madrid'in başındaydım, Galatasaray'da Sneijder ve Drogba'ya karşı oynadım, neredeyse beni öldürüyordu ama yapmadı" dedi.

Son olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Bein Sports'un Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yayınlanan bir kanalına röportaj verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, kariyeri ve Manchester United'dan ayrılışı ve Chelsea'yi çalıştırdığı döneme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sporx'in aktardığı habere göre, Mourinho, "Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Şu anda çok gencim. Çok, çok uzun zamandır futbolun içinde olsam da birkaç haftaya 56 yaşında olacağım ve gerçekten çok gencim" şeklinde konuştu.

United macerası

Premier Lig'te Kırmızı Şeytanlar ile geçen sezonu 2. olarak tamamlamasını kariyerinin en önemli başarılarından biri olarak tanımlayan Mourinho, "Manchester United ile sezonu 2. bitirmem, kariyerimin en büyük başarılarından biriydi. Belki bu adam deli diyebilirsiniz, 25 kupa kazandı ve ikinciliğin en iyi başarılarından biri olduğunu söylüyor, çıldırmış dersiniz ama bunu söylemeye devam edeceğim" dedi.

'Drogba sadık bir oyuncuydu'

Röportajında, kısa bir süre önce kariyerine nokta koyan Fildişi Sahilli yıldız oyuncu Didier Drogba'ya da bir parantez açan Portekizli çalıştırıcı, "Drogba çok sadık bir oyuncuydu. Hiçbir zaman Marsilya'dan Premier Lig'e geldiğini unutmadı. Guingamp'ta, Marsilya'da oynadı ve ben onu Chelsea'ye aldım" şeklinde konuştu.

'Parasını öde ve konuşma'

Drogba'nın Chelsea'ye transfer sürecine değinen tecrübeli teknik adam, "Abramovich bana kimi istediğimi sordu ve tüm büyük isimler arasından ben 'Drogba' dedim. 'O da kim, nerede oynuyor' dedi, ben de 'Sayın Abramovich, parasını öde ve konuşma' dedim" sözleriyle Chelsea kulüp başkanı ile aralarında geçen diyalogu aktardı.

'Beni az kalsın öldürüyordu'

Mourinho, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda karşı karşı geldiği Galatasaray ile oynadıkları maç hakkında bir ilginç bir itirafta bulundu.

Porteizli çalıştırıcı, "Didier, Chelsea ve Premier Lig için bir ikon oldu. Real Madrid'in başındaydım, Galatasaray'da Sneijder ve Drogba'ya karşı oynadım, neredeyse beni öldürüyordu ama yapmadı" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 23:07
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