Mourinho Galatasaray'dan ilk golü yedi! Fenerbahçe taraftarı kızdı

Ünlü etçi Nusret Gökçe, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile İstanbul Boğazı'nda bir yat gezisine çıktı.

Nusret, bu özel anları sosyal medya hesabından "İstanbul'a hoşgeldin, benim evim senin evin" mesajıyla paylaştı.

Nusret Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile de bir araya geldiğini gösteren fotoğrafları "Bir başkandan ve bir teknik direktörden daha fazlası" notuyla sosyal medyasında yayınladı.

Ancak, Nusret'in çektiği bir fotoğrafta sarı-kırmızı renklerle aydınlatılmış köprünün görünmesi, Fenerbahçe taraftarlarını rahatsız etti ve fotoğrafın kaldırılması için binlerce Sarı Lacivertli taraftar Nusret'e mesajlar gönderdiler.

GALATASARAY TARAFTARI DALGA GEÇTİ

Fotoğraf sosyal medyada gündem olurken Galatasaray taraftarları Sarı Kırmızılı köprüyle ilgili binlerce mesaj paylaştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kullanıcılar fotoğrafı "Mourinho'ya Galatasaray golü" notuyla birbirine yolladı.

KÖPRÜLER SARI - KIRMIZIYA BOYANDI

2023-2024 futbol sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın zaferi, İstanbul'un ünlü köprülerini sarı-kırmızıya boyayarak kutlandı.

Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galatasaray'ın şampiyonluğunu simgeleyen renklerle ışıklandırıldı.