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Motosikletlilerden sokak hayvanları için örnek davranış

Motorize Arama Kurtarma ve Destek Derneği üyesi 20 kişilik grup, Reşadiye Ormanı'na giderek yanlarında getirdikleri mama ve kemikleri ormanda kaderlerine terk edilen sokak hayvanlarına verdi. Ekip üyeleri ayrıca hayvanların barınabilmesi için kulübeler yaptı.

23 Aralık 2018 Pazar 18:51
Motosikletlilerden sokak hayvanları için örnek davranış

Motorize Arama Kurtarma ve Destek Derneği üyesi 20 kişilik grup, Çekmeköy'de bulunan Reşadiye ormanında yaşayan sokak hayvanlarını besleyip, barınmaları için kulübe yaptı.

Dernek üyesi 20 kişilik motosikletli grubu sabah saatlerinde Reşadiye ormanına gitti. Grup üyeleri yanlarında getirdikleri mama ve kemikleri ormanda kaderlerine terk edilen sokak hayvanlarına verdi. Ekip üyeleri ayrıca hayvanların barınabilmesi için kulübeler yaptı.

Hayvanlara destek olmak adına sizleri buraya bekliyoruz

Grup üyelerinden Hakan Turgut, "MAKUD olarak arkadaşlarımızla birlikte besleme gerçekleştiriyoruz. MAKUD olarak arama ve kurtarmanın önemini her yerde insanlara anlatma konusunda kendimize görev edindik. Bu sadece insanlar için yapılan arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra bütün canlılar için olması gerektiğine kanaat getirdik. Belirli aralıklarla düzenli olarak dışarıda yaşayan, doğal ortamlarında bulunan canlıların da beslenmesi konusunda faaliyet gösteriyoruz. Bir afet esnasında bizim düşündüğümüz şey şudur; sesimi duyan var mı? Ve o sesi duymak için oraya gideriz. Burada canlıların maalesef sesini duyan insanlara ihtiyacı var. Onların beslenmeye, su içmeye ve barınmaya ihtiyaçları var. Lütfen bu konuda duyarlılık gösterin. Sizin için çok önemli meblağlara mal olmayacak işler bunlar. Bu konuda canlıların hayatını daha iyi yaşayabilmesi için özellikle bu ortamlarda onlara destek olmak adına sizleri de buraya bekliyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 18:51
  1. Motorize Arama Kurtarma ve Destek Derneği
  2. Reşadiye Ormanı
  3. İstanbul
  4. Çekmeköy
  5. örnek davranış
  6. sokak hayvanlarını beslediler

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