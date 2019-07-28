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Motosikletle zipline yaptı

Samsun’un Bafra ilesinde düzenlenen Kapıkaya Festivalinde motosiklet tutkunun zipline gösterisi büyük ilgi gördü.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:44
Motosikletle zipline yaptı

Samsun’un Bafra ilesinde düzenlenen Kapıkaya Festivalinde motosiklet tutkunun zipline gösterisi büyük ilgi gördü.


Çeşitli etkinliklerin yaşandığı 3. Kapıkaya Uluslar Arası Doğa Sporları ve Kültür Festivali zipline de bir ilke ev sahipliği yaptı. Samsunlu motosiklet tutkunu Furkan Köylü motosikletle yaptığı zipline gösterisi ile bir ilke imza attı.


Samsun Endura Grubu olarak festivale katılan Furkan Köylü, “Samsun’dan katılıyorum. Yaklaşık 5 senedir motosiklet kullanıyorum. Bu senede buraya atıldık. İki gündür buradayız motorlarla her yeri dolaştık. Bugün de zipline binmek için gittiğimizde motorla birlikte binebileceğimi, bunun da güzel olabileceğini söylediler. Bu şekilde bir katılım yaptık. Motorla şu ana kadar kimsenin yapmadığı bir gösteriyi yapmış oldum. Zipline ilk defa biniyorum. Motorla binmekte ayrıca heyecanlı idi. Güzel bir adrenalin oldu” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:44
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