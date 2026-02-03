  • İSTANBUL
Bazıları burun kıvırıyor ama o servet yapıyor: 'Yılda 8 milyon lira kazanıyoruz'
Bazıları burun kıvırıyor ama o servet yapıyor: 'Yılda 8 milyon lira kazanıyoruz'

Erzurum'da yaşayan İbaci Akçelik, dede mesleği olan hayvancılığı, devletten aldığı 10 milyon TL hibe devam ettirerek geliştirerek sistemli bir üretim modelin taşıdı.

2002'DE BAKANLIK DESTEĞİYLE TANIŞTI Çat ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Yarmak Mahallesi'ndeki 10 dönümlük araziye kurulu ahır ve samanlıklarında eşi, 6 çocuğu ve gelinleriyle dede mesleği tarım ve hayvancılık yapan Akçelik, 2002'de Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle tanıştı.

Daha önce ilkel yöntemlerle ve kısıtlı imkanlarla üretim yapan Akçelik, devletten 24 yılda mazot, gübre, buzağı, suni aşılama, tohum ve makine ekipmanları için yaklaşık 10 milyon lira teşvik aldı. Geniş ailesiyle 70 büyükbaş hayvanla et ve süt üretimine katkıda bulunan Akçelik, bu süreçte hem ahırını sistemli hale getirip hayvancılık işini büyüttü hem de hayvanlarının kaba yem ihtiyacını 400 dönümlük tarlasından karşılamaya başladı. Yılda yaklaşık 40 ton süt üreten Akçelik, kazancının büyük bölümüyle de hayvancılığa yatırım yapıyor.

Üretici Akçelik, 70 büyükbaş hayvanının olduğunu ve kaba yem ihtiyacını desteklerle ektiği yaklaşık 400 dönümlük tarlalarından karşıladığını söyledi.

10 MİLYON TL'NİN 7 MİLYON TL'Sİ HİBE EDİLDİ Son 10 yılda desteklerin arttığını ifade eden Akçelik,"Hibe programlarıyla ekipmanların neredeyse hepsini aldım. 2002'den beri arazi, buzağı, süt, traktör ve ekipman için yaklaşık 10 milyon lira destek aldım, bunun yaklaşık 7 milyon lirası hibe." dedi.

Akçelik, sabah 05.00'te çalışmaya başladıklarını, kadınların inek sağıp tandır yakarak peynir yaptığını belirterek, erkeklerin de ahırı temizleyip yaz aylarında da arazilerle ilgilendiğini anlattı.

"DEVLETİMİZİN DESTEKLERİ OLMAZSA AYAKTA KALMAMIZ İMKANSIZ" Akçelik, desteklerin önemine değinerek, "Devletimiz ve destekleri olmasa ayakta kalmamız imkansız, çabalarımız ve destekler bizleri ayakta tutuyor. Allah devletimizin hiçbir zaman eksikliğini vermesin. Tarım mükemmel şekilde aktif durumda." ifadelerini kullandı.

