Bazıları burun kıvırıyor ama o servet yapıyor: 'Yılda 8 milyon lira kazanıyoruz'

Daha önce ilkel yöntemlerle ve kısıtlı imkanlarla üretim yapan Akçelik, devletten 24 yılda mazot, gübre, buzağı, suni aşılama, tohum ve makine ekipmanları için yaklaşık 10 milyon lira teşvik aldı. Geniş ailesiyle 70 büyükbaş hayvanla et ve süt üretimine katkıda bulunan Akçelik, bu süreçte hem ahırını sistemli hale getirip hayvancılık işini büyüttü hem de hayvanlarının kaba yem ihtiyacını 400 dönümlük tarlasından karşılamaya başladı. Yılda yaklaşık 40 ton süt üreten Akçelik, kazancının büyük bölümüyle de hayvancılığa yatırım yapıyor.