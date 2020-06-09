  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:24:45 -
Motosikletin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Saray Mahallesi Spor Caddesi üzerinde meydana geldi. T. O’un (20) kullandığı 07 HUP 26 plakalı motosiklet, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Alkan’a (72) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Alkan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Alkan’ı ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Alkan, doktorları tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü T.O. ise polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı