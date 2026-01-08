  • İSTANBUL
Yerel

Motosikleti için canından oldu! 5 dakika önce vatandaşlar kurtarmıştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Motosikleti için canından oldu! 5 dakika önce vatandaşlar kurtarmıştı

İstanbul Sarıyer’de gece saatlerinde meydana gelen korkunç olayda, sahil yolunda seyir halindeki bir motosikletli, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek denize uçtu.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde motosikletiyle denize düşen sürücü yaşamını yitirdi.

Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi'nde Kemal U. idaresindeki motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle denize düştü.

Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkartılan sürücü Kemal U, suyun içinde kalan motosikletine bakmak için tekrar denize girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan Kemal U, çevredekilerin yardımıyla tekrar sudan çıkarıldı.

 

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahilde bir süre kalp masajı yapılan Kemal U, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

