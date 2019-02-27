0553 313 94 23

Motosiklet tutkunları Tosun’a tam destek

Bodrum’da faaliyet gösteren motosiklet kulüplerinin temsilcileri ve üyeleri ile motosiklet tutkunları, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ile bir araya gelerek taleplerini iletti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 23:29
Motosiklet tutkunları Tosun’a tam destek

Bodrum’da faaliyet gösteren motosiklet kulüplerinin temsilcileri ve üyeleri ile motosiklet tutkunları, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ile bir araya gelerek taleplerini iletti.


Bodrum Halikarnas Motor Sporları Kulübü tarafından Kule Rock City adlı mekanda düzenlenen toplantıya çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı. Toplantıda motosiklet tutkunlarının ilçedeki park sorunu, yollar ve motor sporlarının gelişmesi için neler yapılabileceği gibi konulardaki taleplerini dinleyen Mehmet Tosun, yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, göreve geldiği takdirde çözüm noktasında gereken çalışmaları hızla yapacaklarını ifade etti.


Toplantının başında bir konuşma yapan İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adayı ve Bodrum Motosiklet Kulübü Başkanı Atilla Serttaş, Bodrum’da motor sporları ile ilgili uluslararası organizasyonlar düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:


“Bodrum’da bir tane bile motosiklet parkımız yok. Şu anda bile arkadaşlarımızın çoğu motorlarını sağa sola bıraktılar. Çoğu otoparka da sokmuyorlar. Bu kadar büyük yarışlar organize etmemize rağmen resmi bir pistimiz hala Bodrum’da mevcut değil. İdare edilen bir pistimiz var. Ormanın mı, belediyenin mi belli olmayan bir pist. İdareyle yaptığımız bu yarış pistinin içinde bir tuvaletimiz bile yok” dedi.


Bodrum’da bisiklet ve motosiklet kullanımının daha da yaygınlaşmasına ve bu araçlara uygun yol ve park düzenlemelerine özel bir çaba sarfedeceklerini belirten Tosun, Bodrum’un motor sporlarına uygun bir piste de ihtiyacı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu;


“Bu yarış organizasyonları ile de turizmi hareketlendirmemiz lazım. Göreve geldiğimiz anda bunları planlayıp, parkuru yapacağız. Belki bir değil birkaç noktada da bu yarışları yapabilecek bir noktaya geleceğiz. Motor kullanan, bisiklet kullanan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Çünkü siz sürdürülebilir yaşamı savunan, doğaya çevreye zarar vermeyen arkadaşlarımızsınız. Ben bunu çok önemsiyorum, elimden gelen her türlü desteği yapacağım. Bodrum’da motosiklet parkları ile ilgili ciddi sorun var. Sadece motosiklet değil, bisikletlerle ilgili de sorunlar var. Bir defa yeni planladığımız yolların tamamını öncelikle yaya, bisiklet ve motosiklet kullanımını düşünerek planlayacağız. Özellikle Torba-Yalıkavak arasındaki yolu bu şekilde planlamayı düşünüyoruz. Orası Büyükşehirin görev alanında ama hazırlayacağımız projeyle, öneri getirmek suretiyle yeni yol düzenlemeleri bu şekilde planlamamız lazım. Trafik tescildeki verilere göre 30 binin üzerinde motosiklet bulunan bir şehirde motosiklet yolu yok, bisiklet yolu yok. Bunlarla ilgili çalışacağız. Bunlar aynı zamanda çağdaş, modern kent olmanın, daha iyi yaşamanın kuralları. Bu eksiğimizi göreve gelirsek en kısa zamanda tamamlayacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız. Kendimizi milletten ve kurumlardan büyük görmeyeceğiz. Bodrum hepimizin” dedi.


Kızılağaç’taki yarış parkuru ilgili talepler üzerine de konuşan Mehmet Tosun, “Ormanlık alanlardaki tahsisin tamamı Gençlik Spor İl Müdürlüğünden olmakta. Yani Orman Bakanlığı kanunen ne Bodrum Belediyesi’ne, ne de sizin kulübünüze doğrudan tahsis yapamıyor. Onun için orası ile ilgili planımızı projemizi hazırlayacağız. Bir orman mühendisi ve belediye görevlileri bu işlemin altyapısını hazırlayacak. Orman Bakanlığından Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne, oradan da mümkünse size, mümkün değilse de Belediyeye tahsis ettikten sonra bir an önce eksikliklerini tamamlayıp 1-2 yıl içerisinde derli toplu, standartlara uygun bir parkurda yarışlarımız düzenlenecek. Bu konuda süreci doğru bir şekilde yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.


İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ve motor tutkunları toplantı sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 23:29
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzgun nedir? Kuzgunun özellikleri nelerdir?
    1. Kuzgun nedir? Kuzgunun özellikleri..
    2. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı
    3. Peygamberimize dil uzatan küstah..
    4. 2019 polis alımları ne zaman..
    5. ABD, BMGK'dan Venezuela tasarısının..
    6. Bursa'da otomobil baraja yuvarlandı: 2..
    7. Yatağan Kocadon’u Bağrına Bastı
    8. Motosiklet tutkunları Tosun’a tam..
    9. Trump’ın eski avukatı kongreye ifade..
    10. Elçibey’in damadı Semedbeyli, Hocalı..
    11. Husiler açıkladı: BAE engelledi
    12. Hindistan, Pakistan'ı İsrail..
    13. Cumhuriyet tarihinin en büyük..
    14. ABD Kongresinden Kore Savaşı'nı..
    15. 12. Uluslararası Kısa Film Festivali..
    16. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    17. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    18. Galatasaray - Fenerbahçe maçının..
    19. Gölete uçan araçtan çıkarılan..
    20. Bolu’da alkollü sürücü dehşeti: 4..
    21. Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 -..
    22. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final..
    23. Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan..
    24. Fethiye’de 20 bekçi göreve başladı
    25. AK Parti’den İskilip çıkarması
    26. İşte Türkiye'nin dünyanın en sağlıklı..
    27. Bulaşık makinesi nasıl temizlenir?
    28. Zeybekci’den yatırım vadisi ile uygun..
    29. Rusya ile İsrail arasındaki kriz..
    30. UNICEF'ten Bangladeş'teki Arakanlı..
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor