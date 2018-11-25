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Motosiklet: FIM Dünya Gençler Şampiyonası

- Milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü, şampiyonanın son ayak yarışlarında İspanya'da piste çıktı

25 Kasım 2018 Pazar 17:40
Motosiklet: FIM Dünya Gençler Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - Milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşler, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Gençler Şampiyonası'nın son ayak yarışlarında İspanya'da piste çıktı.

Red Bull KTM Ajo takımında yer alan milli sporcular, şampiyonanın 8. ayak yarışlarında 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde mücadele etti.

İlk yarışta 6'ncı olan Can Öncü, ikinci yarışta 3'üncü sırayı elde ederek kürsüde yer aldı. Deniz Öncü ise ilk yarışta 24'üncü, ikinci yarışta 26'ncı sırayı aldı.

İspanya'nın Valencia kentindeki son yarışın ardından sezonu Can Öncü 95 puanla 7'nci, Deniz Öncü de 39 puanla 14'üncü sırada tamamladı.

FIM Dünya Gençler Şampiyonası'nın genel klasmanında KTM takımından İspanyol Raul Fernandez, 209 puanla birinci oldu.


Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 17:40
  1. Can Öncü
  2. FIM Dünya Gençler Şampiyoası
  3. motosiklet

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