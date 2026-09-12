Motosiklet denetimleri 2026'nın ilk 8 ayında yüzde 108 artarak 9 milyon 891 bini aştı

İçişleri Bakanlığı, motosikletlere yönelik denetimlerin 2026'nın ilk 8 ayında 9 milyon 891 bin 408'e ulaştığını ve 2021-2025 yıllarının aynı dönem ortalamasına göre yüzde 108 arttığını açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre 2025'in 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 9 milyon 426 bin 276 olan motosiklet denetimi sayısı, bu yıl aynı dönemde 9 milyon 891 bin 408'e yükseldi. 2021-2025 yıllarının ilk 8 aylık dönemlerinde denetim ortalaması 4 milyon 749 bin 400 düzeyindeydi.

Açıklamada, trafik kazalarının önemli bir bölümünü oluşturan motosikletlere yönelik denetimlerin Bakan Çiftçi'nin göreve gelmesinin ardından hız kazandığı belirtildi. Motosiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla "Motosiklet Denetimleri Eylem" oluşturulduğu, sürücü ile yol güvenliğini esas alan çalışmaların yoğunlaştırıldığı kaydedildi.

İlk 8 ayda 120 milyondan fazla araç denetlendi

Denetim artışının yalnızca motosikletleri değil tüm araçları kapsadığı bildirildi. 2025'in ilk 8 ayında 110 milyon 7 bin 655 araç denetlenirken, 2026'nın aynı döneminde bu sayı 120 milyon 960 bin 527'ye çıktı. 2021-2025 yıllarının ilk 8 aylık dönemlerinde denetlenen araç sayısının ortalaması 77 milyon 859 bin 940'tı; bu yılki denetimler söz konusu ortalamaya göre yüzde 55 arttı.

Artırılan denetimlerin trafik kazalarındaki can kayıplarına da yansıdığı belirtildi. Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında 2025'in ilk 8 ayında 3 bin 167 kişi hayatını kaybetmişti; 2026'nın aynı döneminde bu sayı 2 bin 839'a geriledi. Böylece 328 kişinin hayatını kaybetmesinin önüne geçildi.

Kanun değişikliği sonrası cezai işlem gören araç sayısı düştü

27 Şubat 2026'da trafik kanununda yapılan düzenlemelerin ardından denetimlerin artırıldığı, buna karşılık cezai işlem uygulanan araç sayısında düşüş yaşandığı bildirildi. 27 Şubat-31 Ağustos 2025 döneminde 86 milyon 505 bin 75 araç denetlenmiş, bunların 18 milyon 600 bin 802'sine cezai işlem uygulanmıştı. Düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 27 Şubat 2026 ile 31 Ağustos 2026 arasında ise denetlenen araç sayısı 95 milyon 255 bin 745'e çıktı; cezai işlem gören araç sayısı 14 milyon 477 bin 788'e indi.

Aynı dönemler ölümlü kazalar açısından da karşılaştırıldı. 27 Şubat-31 Ağustos 2025 arasında bin 158 olan ölümlü trafik kazası sayısı, 2026'nın aynı döneminde 969 olarak kayıtlara geçti.

Işıklarda motosikletlere özel bekleme alanı planlanıyor

Açıklamada, Bakan Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda motosikletlerin trafikte güvenliğini ve görünürlüğünü artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Trafik ışıklarında motosikletlerin araçların önünde güvenli şekilde bekleyebilmesi için özel alanların oluşturulması planlanıyor. Duran veya yavaş ilerleyen trafikte motosikletlerin güvenli şekilde ilerlemesini sağlayacak kontrollü şerit paylaşımı uygulamasının fizibilitesinin yapılarak belirlenen pilot bir ilde test edilmesi öngörülüyor.

Gece sürüşlerinde motosikletlerin fark edilebilirliğinin artırılması amacıyla sürücü, yolcu ve taşıma kutularında reflektif malzeme kullanımının teşvik edilmesi, ABS gibi ileri güvenlik sistemlerinin yaygınlaştırılması için bilgilendirme faaliyetleri yürütülmesi planlanıyor.

Mevzuata aykırı motor gücü artırımı ve teknik modifikasyonlara yönelik denetimler sıkılaştırılacak; resmi ve sivil ekipler, elektronik denetim sistemlerini de kullanarak tehlikeli sürüş ve ekipman eksikliği gibi ihlallere karşı müşterek denetimler gerçekleştirecek.

Açıklamada ayrıca okullarda öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacağı, motosiklet sürücülerine özel güvenli sürüş eğitimleri verileceği ve kamu spotlarıyla güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.