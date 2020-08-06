Motoru sökülen botla Türk karasularına itildiler!
İzmir'de, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı.
Karaburun açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, motoru sökülen botla Türk karasularına geri itilen 44 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.