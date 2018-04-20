Motorinde ve benzinde indirim yapılması tahmin ediliyor

24 Haziran’da erken seçim yapılacağı açıklamasıyla dövizdeki aşağı yönlü hareketlilik sonrasında gözler, dolar kurundaki artışla peş peşe zamlanan akaryakıt fiyatlarına ve dolardaki düşüşün aynı hızla pompaya indirim olarak yansıyıp yansımayacağına çevrildi. Motorine geçen hafta art arda zam gelmiş fiyat önce 11 Nisan’da 17 kuruş, ardından 12 Nisan’da da 13 kuruş artmıştı. Benzine ise 14 Nisan’dan geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapılmıştı. Petrol sektörü uzmanları, önce motorinde ardından da benzinde indirim beklendiğini, motorine en geç salı günü 10-14 kuruş aralığında indirim yapılabileceğini söyledi.



ABD’NİN STOK VERİLERİ ENDEKSİ UÇURDU



Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatını doların yanı sıra Brent petrolün ve diğer bazı unsurların da etkilediğini belirterek, “Örneğin ABD, her hafta ham petrol stoklarını açıklar. Bu da fiyatları etkileyen bir öğedir. Beklenti, stokların 500 bin varildüşmesi yönündeydi. Stokların, 1.5 milyon varil düştüğü açıklandı. Böylece benzin endeksi ton başına 683 dolardan 693 dolara, motorin endeksi de 637 dolardan 648 dolara çıktı” dedi. Endekste yukarı doğru hareket motorinde daha yüksek oranlı indirimin frenlenmesine ve 48 saat önce yapılması hesaplanan indirimin ötelenmesine yol açtı.



EN GEÇ SALI GÜNÜ POMPAYA YANSIR



Vatandaş, dolardaki artışın hızla akaryakıta zam olarak yansıdığı, buna karşılık dolar ya da petroldeki düşüşün gecikmeli olarak pompayı etkilediği kanaatini taşıyor. Petrol sektörü, dövizdeki düşüşün cumartesi ya da en geç salı günü motorin fiyatlarına yansımasını beklediklerini belirterek, “Akaryakıta, indirim de zam da İngiltere’deki Platts’ta (Türkiye’nin, fiyatları belirlerken dikkate aldığı piyasa) 5 günlük benzin ve motorin fiyat ortalamalarına bakılarak yapılıyor. Enerji yönetimi bu verileri anbean izliyor” dedi.