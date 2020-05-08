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Ekonomi

Motorinde 7 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara’da ortalama 5,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,23 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:11:00 -
Motorinde 7 kuruş indirim

Motorinin litresi İstanbul’da 5,22 liradan 5,15 liraya, İzmir’de 5,32 liradan 5,25 liraya indi. Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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