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Ekonomi Motorin benzin fiyatları düşecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları:
Ekonomi

Motorin benzin fiyatları düşecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları:

Brent petrolde son gelişmeler Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde araştırılırken vatandaşlar akaryaktı fiyatlarındaki son durum merak ediyor. Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını açıklamasının ardından brent petrolün varil fiyatı 101,81 dolara kadar geriledi. Petrol fiyatarını düşmesiyle birlikte gözler bu kez akaryakıt indirimlerine çevrildi. Peki benzin düşecek mi? Motorin fiyatı ne kadar? İşti 7 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları...

Yeniakit Publisher
2022-04-07 08:11:00 -
Motorin benzin fiyatları düşecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları:

Brent petroldeki düşüş sonrası gözler benzin ve akaryakıt fiyatlarına döndü. 106 dolar seviyelerinde olan brent petrol akaryakıta zam sinyalini ateşliyordu. 101,81 dolara gerileyen brent petrolün bu düşüşü akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim olup olmayacağına ilişkin henüz açıklama gelmedi fakat yüzde 4,5’luk düşüş pozitif bekleyişi beraberinde getirdi. Brent petolün varil fiyatındaki düşüş sonrası Türkiye'de akarkayıt fiyatlarında son durum şöyle:

Güncel motorin fiyatı

İstanbul Avrupa Yakası: 21,21 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 21,23 TL

Ankara: 21,31 TL

İzmir: 21,33 TL

Benzin ne kadar?

İstanbul: 18,99

Ankara: 19,08

İzmir: 19,10

 

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