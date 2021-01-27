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Spor Mostafa Mohamed kimdir, nerelidir? Mostafa Mohamed kaç yaşında? Mostafa Mohamed hangi takımlarda oynadı?
Spor

Mostafa Mohamed kimdir, nerelidir? Mostafa Mohamed kaç yaşında? Mostafa Mohamed hangi takımlarda oynadı?

Gelen son son dakika spor haberine göre, Galatasaray'ın Senegalli oyuncu Diagne, WBA'ya transfer olacak. Galatasaray, Diagne transferinden elde edeceği gelirle Mostafa Mohamed’e transfer edecek. Peki Mostafa Mohamed kimdir, nerelidir? Mostafa Mohamed kaç yaşında? Mostafa Mohamed hangi takımlarda oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 13:51:00 - 2021-01-27 13:52:03
Mostafa Mohamed kimdir, nerelidir? Mostafa Mohamed kaç yaşında? Mostafa Mohamed hangi takımlarda oynadı?

Mustafa Muhammed Ahmed Abdullah Santrfor mevkisinde oynayan Mısırlı milli futbolcudur. 28 Kasım 1997 tarihinde Mısır Giza’da dünyaya geldi. Mostafa Mohamed, El Daklyeh, Tanta FC ve El Geish takımları formasını giymesi sonrası 2019-2020 sezonundan itibaren Zamalek'te oynuyor. Geride bıraktığımız sezonda 46 müsabakada fotma giyen 23 yaşındaki futbolcu, 16 gol, 3 asistlik bir grafik çizdi. Mostafa Mohamed içinde bulunduğumuz sezonda ise 2 maçta 2 gol kaydetti.

Ttransfermarkt bilgilerine göre, Mostafa Mohamed’in transfer geçmişi şöyle:

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