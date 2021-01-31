Mostafa Mohamed, Galatasaray'a gelecekti! Askerler engel oldu
Galatasaray'ın Zamalek'te yeni transferi Mostafa Mohamed'in Türkiye'ye gelmesine Mısır askeri engel oldu.
Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre golcü futbolcunun Cumartesi günü İstanbul'a gelerek Galatasaray antrenmanına katılması gerekiyordu.
Şimdi ne olacak?
Bununla beraber Zamalek kulübünün, Mısır askeri birlikleriyle görüşme halinde olduğu ve önümüzdeki saatlerde Mohamed'in İstanbul'a gelmek üzere Kahire'den yola çıkacağı ifade edildi.
Mısırlı gazeteci açıkladı
Öte yandan Mısırlı gazeteci Mohamed Essam, konu ile ilgili, "Mostafa Mohamed'in askerlik sorunuyla ilgili gerekli izinlerin alınmasının ardından krizin bitmesi bekleniyor. Mohamed, Kahire'den İstanbul'a gitmek için hazır" dedi.
.