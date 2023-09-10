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Dünya Mossad'dan İran ve Rusya açıklaması: Bedel ödeteceğiz
Dünya

Mossad'dan İran ve Rusya açıklaması: Bedel ödeteceğiz

Yeniakit Publisher
2023-09-10 20:58:00 -
Mossad'dan İran ve Rusya açıklaması: Bedel ödeteceğiz

İsrail Dış istihbarat Teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea, Rusya'nın İran'a gelişmiş silah sağlayacağını söyledi. İran'ı tehdit eden Barnea, İran'a bedel ödeteceklerini söyledi.

Barnea, ülkesinde düzenlenen bir terörle mücadele konferansında yaptığı konuşmasında, "İran'ın Rusya'ya, Ukrayna saldırısında kullanması için kısa ve uzun menzilli füzeler, insansız hava araçları (İHA) satmaya çalıştığını ancak bunu engellediklerini" belirtti.

Tahran'ın gelecekte başka silahlar satma niyetinde olduğunu bunu da engelleyeceklerini dile getiren Barnea, "Korkumuz şu ki; Ruslar da bunun karşısında İranlılara gelişmiş silahlar verecek. Bu da barışımızı hatta buradaki varlığımızı tehlikeye atabilir." diye konuştu.

Mossad Başkanı, teşkilatının uluslararası ortaklarıyla İran'ın arkasında yer aldığı İsraillileri ve Yahudileri hedef alan 27 saldırıyı önlediklerini savundu.

'İran'a bedel ödetmenin zamanı geldi'

İran'a "bedel ödetmenin zamanı geldiğini" dile getiren Barnea, İran'a bu bedelin "sahadaki işbirlikçilerinden en üst rütbelere kadar, İran'ın derinliklerinde hatta Tahran'da ödetilebileceği" tehdidinde bulundu.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna saldırısında kullanması için "kamikaze" diye isimlendirilen silahlı İHA'lar sattığı yönünde geçmişte çok sayıda haber çıkmıştı. İsrail güvenlik makamları, İran-Rusya askeri işbirliğinin artmasını tehdit olarak nitelemişti.
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Kaynak: AA

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