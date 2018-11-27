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Moskova'dan Galatasaray açıklaması: O çok akıllı biri

Şampiyonlar Ligi D. Grubu beşinci hafta maçında Galatasaray ile karşılaşacak olan Lokomotiv Moskova'da teknik direktör Yuriy Syomin açıklamalarda bulundu.

27 Kasım 2018 Salı 18:39
Moskova'dan Galatasaray açıklaması: O çok akıllı biri

Lokomotif Moskova Teknik Direktörü Yuriy Syomin, Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Terim akıllı bir antrenör. Nasıl bir taktik seçeceğini biz bilemeyiz. O bir şeyler düşünmüştür" dedi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D. Grubundaki rakibi Lokomotif Moskova’da Teknik Direktör Yuriy Syomin ile Lokomotif Moskova’nın defans oyuncusu Boris Rotenberg basın toplantısı gerçekleştirerek gazetecilerin sorularını cevapladı.

Yuriy Syomin, Lokomotif Moskova'nın yoğunluğuna dikkat çekerek, “Lokomotif Moskova’nın bu yıl maç trafiği çok fazlaydı. Şampiyonlar Ligi'nde oynamamızdan dolayı federasyona bazı lig maçlarının ertelenmesi için başvuru yaptık. Fakat başvurumuzu kabul etmediler. Biz daha çok kendi hatalarımızı düşünüyoruz. Bizim takımımız pozisyon bulmakta zorlanmıyor. Bizim eksikliğimiz gol yollarındaki eksiklik. Defansta da yaptığımız bazı yanlışlardan dolayı Şampiyonlar ligindeki takımlar affetmiyor” dedi.

“Türk takımları iyi takımlar"

Bir gazetecinin Lokomotif Moskova’nın Türk takımlarına karşı başarısızlığının nedenini sormasını değerlendiren Syomin, “Türk takımları iyi takımlar. Oyuncuları kabiliyetli oyuncular. Ama biz Türk takımlarına karşı başarısız olduğumuzu düşünmüyoruz. Burada Galatasaray’a karşı kazanmıştık” dedi.

“Terim akıllı bir antrenör”

Bir gazetecinin Galatasaray’ın Türkiye liginde cezalı futbolcularının maç eksiğinin Lokomotif Moskova’nın oyununa nasıl yansıyacağı ile ilgili soruya ilginç bir cevap veren Syomin, “Terim akıllı bir antrenör. Nasıl bir taktik seçeceğini biz bilemeyiz. Tabii o bir şeyler düşünmüştür” dedi.

Lokomotif Moskova’nın defans oyuncusu Boris Rotenberg ise basın toplantısında, Galatasaray’ı yenip Avrupa Ligi’ne kalmayı hedeflediklerini, bunun için çok çalıştıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:39
  1. Lokomotiv Moskova
  2. Galatasaray
  3. Şampiyonlar Ligi

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