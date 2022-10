Galatasaray'ın teknik ekibine destek olması amacıyla yardımcı antrenör olarak alınan Moritz Volz'un hayatı merak ediliyor. Alman eski profesyonel futbolcu için arama motorlarında Moritz Volz kimdir? Kaç yaşında, hangi takımlarda görev aldı? sorularının cevabı araştırılıyor.

MORİTZ VOLZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Moritz Volz 21 Ocak 1983'te dünyaya geldi. Alman eski profesyonel futbolcu olan Volz son olarak RB Leipzig'de yardımcı antrenörlük görevinde bulundu.

MORİTZ VOLZ HANGİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI?

Volz futbolculuk kariyerinde Schalke , Arsenal , Wimbledon , Fulham , Ipswich Town , FC St. Pauli ve TSV 1860 Münih'te sağ bek olarak oynadı.

MORİTZ VOLZ KARİYERİ

Volz, Siegen'de doğdu ve kariyerine Almanya'nın genç takımında oynarken Arsenal tarafından fark edilmeden önce FC Schalke 04'te başladı. Kendisine bir sözleşme teklif edildi ve 1999 yazında Gunners'a katıldı. Volz'un Gunners'taki ilk maçı, 2000 yılında Ipswich Town'a bir Lig Kupası yenilgisiyle geldi. Volz , kulübün akademisi ile 2000 yılında FA Gençlik Kupası'nı da kazandı ve 2001 . Bir yıl sonra Sunderland'e karşı bir Lig Kupası yenilgisinde Arsenal'in ilk takımı için bir kez daha göründü . Şubat 2003'te Wimbledon'a kiralandı ve burada Brighton'a karşı ilk maçında gol atarak ve Dons formasıyla dokuz kez daha forma giyerek hayran bıraktı. Aynı yılın yazında, Ağustos 2003'te tekrar kiralık olarak Fulham'a katılmadan önce krediden döndü. Taşınma Ocak 2004'te kalıcı hale getirildi.

Fulham

Fulham'da Volz, kısmen bağlılığı, tutkusu ve topluluk katılımı nedeniyle taraftarlar arasında kült figür statüsüne ulaştı. Ev oyunlarına bisikletiyle gittiği için kulübün sadık üyeleri arasında da popülerdi. Craven Cottage'da David Hasselhoff'a hayranlığı nedeniyle '220 Volz', 'The Electrician', 'Mr Resistor', 'The Hoff' gibi birkaç takma adı vardı , 'Ampul' ve oldukça basit 'Volzy'. 21 Ekim 2006 Cumartesi günü Aston Villa'ya karşı oynadığı maçta , kramponlarına şans getirmesi için 'The Hoff' yazdı ve üç yıl aradan sonra ilk golünü hemen attı.

Volz, 9 Aralık 2006'da bir sözleşme uzatması imzaladı ve bu onu 2009'a kadar kulüpte tuttu. 30 Aralık 2006'da, Chelsea'ye karşı Fulham adına Premier Lig tarihinin 15.000. golünü atmaya devam etti. Kaçınılmaz olarak, bu başarı yeni '15.000 Volz' takma adını doğurdu. Bu golü atarken Volz, üç hayır kurumuna 15.000 £ bağışladı: Kick 4 Life, The Prince's Trust ve Fulham Football Club's Community yardım kuruluşu. Temmuz 2008'de Volz, The Observer gazetesiyle bağlantılı PPF Topluluk Şampiyonu Ödülü'ne layık görüldü.

28 Ağustos 2008'de Şampiyonluk ekibi Ipswich Town ile sezonluk kiralık bir sözleşme imzaladı. Volz, Tractor Boys'un Premier Lig'e yükselmesine yardım etmeyi umduğu için kulübe katıldı. Toplamda 22 kez kulüpte forma giydi.

ASpor'a göre; 1 Temmuz 2009'da, sözleşmesinin sonuna geldiğinde Fulham'dan serbest bırakıldı ve sadık hizmetinden dolayı kulüp tarafından övgüyle karşılandı. Volz, kulübün internet sitesi üzerinden Fulham taraftarlarına bir veda mesajı gönderdi. [22] Yeni bir takım arayışındayken, formunu korumak için kulüple antrenmanlara devam etti ve ayrıca 2009 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda Sky Sports için medya çalışması yaptı.

Ocak 2010'da 2, Volz eski kulüp FC Schalke 04 ile deneme aldı. Bir eğitim kampı için Chiclana de la Frontera'daki ekibe katıldı.

FC St. Pauli

Volz sonunda 15 Haziran 2010'da FC St. Pauli ile iki yıllık bir sözleşme imzalayarak katıldı. İlk maçına 5 Kasım 2010'da Schalke karşısında çıktı .

1860 Münih

Volz , 5 Haziran 2012'de TSV 1860 Münih'e üç yıllık bir sözleşme imzalayarak katıldı. 1860 Münih'te 2014-15 2. Bundesliga küme düşme playofflarını kazandı ve kulüp böylece ligde kaldı. [26] Volz kısa süre sonra oyun günlerinin sona erdiğini ilan etmeye devam etti.