Morityuslu Müslümanlar Türkiye ile yakın ilişki kurmak istiyor

DAKAR (AA) - Hint Okyanusundaki ada ülkesi Morityus'taki Müslüman toplumu, Türkiye ile yakın ilişki kurmak ve Türkiye'nin diplomatik varlığını geliştirerek adada büyükelçilik açmasını istiyor.

Morityuslu Müslümanlar Uyanıyor (MMA) Derneği tarafından başkent Port Louis'de "Türkiye ve İslam dünyası" başlıklı bir panel düzenlendi.

Panelde, Orta Doğu'daki son durum, İsrail'in Körfez ülkeleriyle normalleşmesinde ABD'nin rolü, Müslümanların hedef alındığı son saldırılar, Fransa'daki İslamofobik saldırılar ve Türkiye'nin bu saldırılar karşısındaki rolü tartışıldı.

Panelde, Türkiye'nin özellikle Filistin meselesindeki duruşu, Suriyeli sığınmacılara sınırlarını açması, Arakanlı Müslümanlar konusundaki tavrı ve İslamofobik saldırılara verdiği tepkiden övgüyle bahsedildi.

Türkiye'de helal turizm, Osmanlı Devleti döneminde Müslüman azınlıkla kurulan ilişkilerin ele alındığı panelde, Türkiye'nin Afrika'daki pozisyonu, modern dünyada Türkiye'nin yeri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ilişkin konu başlıkları da masaya yatırıldı.

- "Ada'daki Müslümanlar Türkiye'ye çok güveniyor"

Panel sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan MMA Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Junaid Al Khalifa, Türkiye'ye büyük bir muhabbet beslediklerini ve Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçilik sayısını giderek artırdığına vurgu yapan Khalifa, "Bu kapsamda Ada'daki Müslüman toplumu, Türkiye'nin Morityus'ta da Büyükelçilik açmasını çok istiyor. Burada Türkiye'ye müthiş bir güven ve ilgi var." dedi.



Hem Morityus'un hem de Türkiye'nin bölgelerinde stratejik konuma sahip olduğunu kaydeden Junaid Al Khalifa, iki ülke ilişkilerini geliştirmenin gelecek için önemli bir hamle olacağını dile getirdi.

- "Türk bayraklarını kendimiz bastık"

Khalifa, Morityus'un Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediğinin altını çizerek, ikili iş birliğinin özellikle Afrika kıtasında fark yaratacağını ifade etti.

Junaid Al Khalifa, şunları söyledi:

"Belki aramızda fiziken çok mesafe var ama burada hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hem Türkiye'ye hem de Türk halkına olan ilgiyi kelimelerle tarif edemiyorum. Düzenlediğimiz bu panelde tek bir Türk katılımcı yoktu ama her yeri kırmızı beyaz bayraklarla donattık. Hatta bayrakları bile kendimiz bastık. Türk dizileri sayesinde Osmanlı tarihine de müthiş bir ilgi var. Türk bayraklarının yanına Kayı boyu bayraklarını, Osmanlı sancağını astık. Salonumuz doldu taştı. Zaten derneğimizin logosunda bile Türk bayrağı var."

- İlişkiler Osmanlı'ya dayanıyor

Sırasıyla Hollanda, Fransa ve İngiltere'nin sömürgecilik faaliyetleri yürüttüğü Morityus, bağımsızlığına 1968'de kavuştu.

Yaklaşık 1,2 milyon nüfusa sahip Morityus'ta halkın yüzde 49'u Hindu, yüzde 32'si Hristiyan ve yüzde 17'si İslam inancına sahip.

Bölge Müslümanlarının 19'uncu yüzyılda Osmanlı Devletiyle ilişki kurduğu hatta 1'inci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında yardım gönderdiği de biliniyor.

Türkiye'nin halihazırda başkent Port Louis'de fahri konsolosluğu bulunuyor.