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Moritanya'dan Amerika'nın açıklamalarına 'boş ve yersiz' cevabı

Moritanya, "ABD'nin, köleliğin kaldırılması alanında yeterli ilerleme kaydedilemediği gerekçesiyle Moritanya'ya tanınan ticari ayrıcalıkların iptal edileceği yönündeki açıklamasını" boş ve yersiz şeklinde açıklama yaptı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:45
Moritanya'dan Amerika'nın açıklamalarına 'boş ve yersiz' cevabı

Moritanya hükümet sözcüsü Sidi Muhammed Vild Maham, sosyal medya  hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin, Moritanya'ya tanınan "ticari  ayrıcalıkları" iptal edeceği yönündeki açıklamalarının, boş ve yersiz olduğunu  belirtti.

Maham, böyle bir kararın iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine  ihanet anlamına geleceğini vurgulayarak, ülkenin egemenliği gereği, ABD'nin  attığı adımlara, "misliyle muamele" edileceğini kaydetti.

Moritanya hükümet sözcüsü açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Moritanya, herhangi bir ABD desteği olmadan kendi çabasıyla kölelikle  mücadele etti. ABD ne zamandan beri 'kendi toprakları da dahil' kölelikle  mücadele ediyor? Trump, bizimle 110 milyar dolar silah anlaşması beklentisi  olsaydı acaba böyle bir karar almayı düşünür müydü?"

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı  Trump'ın, Moritanya'da "köleliğin yasaklanması alanında yeterli ilerleme  kaydedemediği" gerekçesiyle bu ülkeye tanınan "ticari ayrıcalıkları" 1 Ocak  itibarıyla iptal etmeyi düşündüğü bildirilmişti.

MORİTANYA'DA KÖLELİK İLK KEZ 1982'DE YASAKLANDI

Moritanya'daki kölelik konusundaki tartışmalar, ülkenin bağımsızlığını  kazandığı 1960'lı yıllardan bu yana devam ediyor.

Ülkede ilk kez 1982 yılında eski Cumhurbaşkanı Muhammed Huna Veled  Haydallah köleliği ve köleleştirme faaliyetlerini yasaklamıştı.

Moritanya Ulusal Meclisi tarafından 2016 yılında kabul edilen yasayla  köleleştirme, "insanlığa karşı işlenen suçlar" kapsamına girmişti.

İnsan Hakları Örgütleri ve kölelik karşıtı eylemciler, Moritanya'nın  nüfusunun yüzde 4'ünün hâlâ kölelik koşullarında yaşadığını, caydırıcı cezalar  olmasına rağmen mevcut yasaların uygulanmadığını savunuyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:45
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