Moritanya'dan Amerika'nın açıklamalarına 'boş ve yersiz' cevabı

Moritanya hükümet sözcüsü Sidi Muhammed Vild Maham, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin, Moritanya'ya tanınan "ticari ayrıcalıkları" iptal edeceği yönündeki açıklamalarının, boş ve yersiz olduğunu belirtti.

Maham, böyle bir kararın iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine ihanet anlamına geleceğini vurgulayarak, ülkenin egemenliği gereği, ABD'nin attığı adımlara, "misliyle muamele" edileceğini kaydetti.

Moritanya hükümet sözcüsü açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Moritanya, herhangi bir ABD desteği olmadan kendi çabasıyla kölelikle mücadele etti. ABD ne zamandan beri 'kendi toprakları da dahil' kölelikle mücadele ediyor? Trump, bizimle 110 milyar dolar silah anlaşması beklentisi olsaydı acaba böyle bir karar almayı düşünür müydü?"

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisinden yapılan açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın, Moritanya'da "köleliğin yasaklanması alanında yeterli ilerleme kaydedemediği" gerekçesiyle bu ülkeye tanınan "ticari ayrıcalıkları" 1 Ocak itibarıyla iptal etmeyi düşündüğü bildirilmişti.

MORİTANYA'DA KÖLELİK İLK KEZ 1982'DE YASAKLANDI

Moritanya'daki kölelik konusundaki tartışmalar, ülkenin bağımsızlığını kazandığı 1960'lı yıllardan bu yana devam ediyor.

Ülkede ilk kez 1982 yılında eski Cumhurbaşkanı Muhammed Huna Veled Haydallah köleliği ve köleleştirme faaliyetlerini yasaklamıştı.

Moritanya Ulusal Meclisi tarafından 2016 yılında kabul edilen yasayla köleleştirme, "insanlığa karşı işlenen suçlar" kapsamına girmişti.

İnsan Hakları Örgütleri ve kölelik karşıtı eylemciler, Moritanya'nın nüfusunun yüzde 4'ünün hâlâ kölelik koşullarında yaşadığını, caydırıcı cezalar olmasına rağmen mevcut yasaların uygulanmadığını savunuyor.