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Aktüel

Moritanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 00:21:56 -
Moritanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini aştı

HARTUM (AA) - Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 2 bini geçti. 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 170 artarak 2 bin 57'ye ulaştığı bildirildi. 

Kovid-19 nedeniyle toplam 93 kişinin yaşamını yitirdiği, 373 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 olduğu kaydedildi. 

Yeni tip koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde şimdiye kadar 257 bin 888 vaka tespit edildi, 6 bin 927 kişi hayatını kaybetti.




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