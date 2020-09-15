Morhipo.com'un "İyi İşler Dükkan"ı 1 yaşında

İSTANBUL (AA) - Kadın girişimcilerin birbirinden değerli markalarının Morhipo.com müşterileriyle buluştuğu "İyi İşler Dükkan", ilk yılını geride bırakıyor.

Morhipo.com'dan yapılan açıklamaya göre, Boyner Grup ve Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) ortaklığıyla kadın girişimcileri güçlendirmek ve desteklemek için hayata geçirilen "İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"na katılan girişimci kadınların ürünlerinin satışa sunulduğu İyi İşler Dükkan, birinci yılını kutluyor.

Bir yılda 25 markanın 2 bine yakın ürününü müşterilerle buluşturan İyi İşler Dükkan'da, 6 binden fazla ürünün satışı gerçekleşti.



Verilen bilgiye göre, ilk olarak 2015 yılında Boyner Grup ve Dünya Bankası-Uluslararası Finans Kurumu iş birliği ile Boyner Grup markalarına üretim yapan kadın işletme sahipleri için tasarlanan "İyi İşler", 2018'de Boyner Grup-KAGİDER iş birliği ve Bank Of America-Merril Lynch'in desteğiyle tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren kadın üreticileri dahil ederek büyüdü.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından da iyi uygulama örneği olarak seçilen "İyi İşler" programında bugüne kadar 70'ten fazla kadın girişimci, bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerini başarıyla tamamlayarak "İyi İşler" sertifikalarını aldı.

Bir yıl önce Morhipo.com'da hayata geçirilen İyi İşler Dükkan, kadın girişimcilerin ürünlerini müşterilerle buluşturmak açısından büyük önem taşırken, kadın girişimcilerin pazara erişimlerinde destek sağlayan bu proje ile e-ticaret ekosistemine yeni Türk markaları kazandırmak hedefleniyor.