  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Morhipo yeni sezon ürünleri için "influencerlar" evde kamera karşısına geçti

Morhipo.com tüm müşterilerin evde karşıladığı İlkbahar-Yaz 2020 sezonunda bir ilke imza attı ve influencer'ların Morhipo.com ürünleriyle kendi ürettikleri içerikleri web sitesine taşıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 12:40:39 -
Morhipo yeni sezon ürünleri için "influencerlar" evde kamera karşısına geçti

İSTANBUL (AA) - NGSTYLE ve Loves You ürünleri bu sezon influencerlar aracılığıyla müşterileriyle buluşurken, yeni sezonun tanıtımı için influencerlar evde kamera karşısına geçti.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Morhipo.com tüm müşterilerin evde karşıladığı İlkbahar-Yaz 2020 sezonunda bir ilke imza attı ve influencer'ların Morhipo.com ürünleriyle kendi ürettikleri içerikleri web sitesine taşıdı.

Pandemi döneminde hem toplum hem de çalışanlarının sağlığı için sorumluluk sahibi adımlar atan Morhipo.com, yeni sezon çekimlerini iş birliği yaptığı sosyal medya fenomenleriyle evden çıkmadan gerçekleştirdi. Güliz Uzer, Ege Akdeniz, Gizem Barlak ve Ceren Coşar gibi sosyal medyada sevilen ve takip edilen isimler özel markaların çekimlerine evlerinden destek oldular. Evlerinde kendileri tarafından gerçekleştirilen çekimler sonucunda NGSTYLE ve Loves You’nun yeni sezon ürünleri müşterilerle buluştu.

NGSTYLE ve Loves You’nun ürün çekimleri için kamera karşısına geçen influencerlar, kendi tarzlarını ortaya koydukları çekimler gerçekleştirdi. Dijital dünyanın sevilen içerik üreticileri, Morhipo.com’un ürünlerini müşterilerine ulaştırmasına aracı olurken, Morhipo.com da milyonlarca ziyaret alan web sitesinde ve sosyal medya kanallarında influencer’ların tarzını ve kişisel stil yorumunu takipçileriyle buluşturdu.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı