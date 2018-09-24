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Moody's'ten açıklama: ABD'nin vergi yaptırımı...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's, ABD'nin Çin'e uyguladığı ek vergi yaptırımlarının iki ülke için de olumsuz olduğunu belirtti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:28
Moody's'ten açıklama: ABD'nin vergi yaptırımı...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolar değerindeki ürüne ek gümrük tarifesi uygulamasının gece yarısından itibaren başladığına işaret edildi.

Açıklamada, "Tarifeler hem Çin hem de ABD'nin farklı sektörlerindeki firmalar için negatif kredi anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

Çin ihraç mallarının artan yerel değeri göz önüne alındığında ticaret tarifelerinin ülkede hedeflenen sektörlerin ötesine yayılabileceğine işaret edilen açıklamada, ABD'de ise ürünlerinin önemli kısmını Çin'den temin eden şirketlerin tarifelerden zarar göreceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Makroekonomik Yönetim Kurulu Başkanı Elena Duggar, "Çin'in yerel tedarik zincirleri, ABD'nin Çin'e uyguladığı ek yüzde 10'luk tarifelerin Çin ekonomisi ve özel endüstri sektörleri üzerindeki etkisini artıracak." yorumunda bulundu.

Duggar, "ABD'nin ek gümrük tarifeleri, Amerikalı mobilya ve ev eşyaları perakende şirketleri için kredi açısından olumsuz, çünkü geçen sene bunların ithalatının yarısından fazlası Çin'den gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Açıklamada, ayrıca ABD'de ürünlerini Çin'den temin eden mobilya, ev eşyaları, elektronik, hırdavat ve elektrikli ev aletleri gibi Amerikalı perakendeciler ve toptancıların gümrük vergilerinden en çok olumsuz etkilenen sektörler olacağının altı çizildi.

ABD'nin Çin'den ithal ettiği 200 milyar dolar değerindeki ürüne ek gümrük tarifesi uygulamasının gece yarısı başlamasının ardından, Pekin yönetimi Washington'ı "ticaret zorbalığıyla" suçladı ve misilleme olarak 60 milyar dolar değerindeki Amerikan ürününe ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandığını duyurdu.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:28
  1. ABD
  2. Çin
  3. Moody's
  4. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu

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