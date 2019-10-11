Moody's'den Türkiye ekonomisi açıklaması
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türk ekonomisine yönelik yaptığı açıklamada 2019'da yüzde 0,25, 2020 ve 2021 yıllarında ise en az yüzde 3 büyüme beklendiği belirtildi.11 Ekim 2019 Cuma 14:09
Uluslararası kredi derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisi ile ilgili büyüme tahminlerini açıkladı. Moody's'e göre Türkiye ekonomisi 2019 yılında yüzde 0,25 büyüyecek. 2020-2021 yıllarında ise Türkiye ekonomisinin en az yüzde 3 büyümesi bekleniyor.
Türkiye'nin yeni ekonomik programındaki büyüme hedeflerinin makro dengesizlik riskini artırdığı belirtilen açıklamada, büyüme hedeflerinin plandaki diğer öngörüler ile uyumlu olmadığı vurgulandı.
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