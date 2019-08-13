Moody's'den ABD'ye Çin uyarısı: Ters tepecek Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin Çin'e uygulayacağı ek gümrük vergisinin olumsuz sonuçlar doğurabileceğini açıkladı.

Kredi derecelendirme şirketi Moody's, ABD yönetiminin Çin'e 1 Eylül'den itibaren uygulayacağını açıkladığı ek gümrük vergilerinin ticareti olumsuz etkileyebileceği ve büyümeye zarar verebileceği uyarısını yaptı. Moody's öngörülerine göre Çin ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6.0'nın altında, ABD ekonomisinin de yüzde 1.7'nin altında büyümesi bekleniyor. ABD piyaslarında düşüşler yaşanmıştı Bunun yanında Moody's açıklaması, ABD´nin hamlelerine karşılık Çin'den de misilleme önlemlerin alınmasının beklendiğini ve ABD'nin Çin'i döviz manipülasyonuyla suçlamasından bu yana gerilimlerin ve risklerin arttığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yeni ek gümrük vergileri uygulayacağı haberlerinin ardından ABD hisse senedi piyasalarında düşüşler izlenmişti.

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